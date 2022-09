Perez kiest voor bijzonder helmdesign in Oostenrijk

Het team van Red Bull Racing rijdt dit weekend een thuisrace op het circuit van Spielberg. Op de Red Bull Ring zullen ze veel steun krijgen van fans van Max Verstappen. De Nederlander rijdt dit weekend met een bijzondere helm en ook zijn teamgenoot Sergio Perez kiest voor dit weekend voor een bijzonder helmdesign.

Perez ruilt zijn gebruikelijke helmontwerp in voor een volledig rode helm. De Mexicaan onthulde de helm gisterochtend en het publiek kon tijdens de eerste vrije training en de kwalificatie alvast wennen aan zijn aangepaste helm. In de details van de helm verwijst Perez naar het circuit van Spielberg. De Mexicaanse vlag is nog steeds aanwezig op de helm.