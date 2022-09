Gamers bouwen Red Bull Ring na in virtuele omgeving

Dit weekend staat de Oostenrijkse Grand Prix op het programma. De race wordt verreden op de Red Bull Ring in Spielberg en de races zijn regelmatig zeer spectaculair. In aanloop naar het Grand Prix-weekend besloten twee gebruikers van het platform Reddit om het circuit na te maken in de game Minecraft.

De twee gamers deden er twintig dagen over om het circuit en omgeving één op één na te maken in de virtuele wereld. Het eindresultaat is indrukwekkend, zelfs zo indrukwekkend dat de organisatie van de Formule 1 er aandacht aanbesteedt. De social media-afdeling van de sport deelt de beelden en complimenteert de twee gamers met hun online variant van de Red Bull Ring. De coureurs zullen het asfalt in de echte wereld vandaag voor het eerst betreden voor de eerste vrije training en de kwalificatie.