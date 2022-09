Verstappen vertrouwde op engineer: "Hij zal mij nooit in gevaar brengen"

Max Verstappen had afgelopen weekend een grote kans op de zege in Silverstone. De Nederlander profiteerde van een foutje van Carlos Sainz en nam de koppositie over. Een stukje carbon was daarna de grote spelbreker voor Verstappen. Hij het carbon deeltje niet meer ontwijken en beschadigde zijn auto.

Het leek erop dat Verstappen een lekke band had opgelopen. De Red Bull-coureur reed ineens langzaam over de baan en Sainz kon hem terugpakken. Tijdens de race klaagde Verstappen meermaals over de boordradio dat zijn auto niet meer in orde was. Zijn race-engineer Gianpiero Lambiase gaf echter aan dat hij gewoon door kon rijden en Verstappen gaf er gehoor aan.

Verstappen vertrouwde volledig op zijn engineer maar kon nog maar weinig potten breken. De Nederlander kwam als zevende over de streep en zag na de race dat zijn vloer zwaar beschadigd was geraakt. Tegenover The Race verklaarde Verstappen waarom hij niet opgaf: "Als GP (Lambiase, red.) zegt dat het veilig is, rijd ik door. Ik bedoel, hij zou mij nooit in gevaar brengen. Ik weet dat het in orde is als ze tegen mij zeggen dat het schade aan het bodywork is, dan zien we een verlies qua downforce. Ik weet dat er schade is. Als er schade zou zijn aan de ophanging, dan is het een ander verhaal. Dat was het gelukkig niet."