Mercedes komt met visuele updates naar Silverstone

Het team van Mercedes is momenteel bezig met een redelijk tegenvallend seizoen. De Duitse regerend constructeurskampioen komt snelheid tekort om de degens te kunnen kruisen met Red Bull Racing en Ferrari. Het team kampt daarnaast ook met porpoising-problemen en men zoekt koortsachtig naar oplossingen.

Aankomend weekend staat de Britse Grand Prix op het programma. Het team rijdt onder de Duitse vlag maar het hoofdkantoor en de fabriek zijn gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. Ook coureurs Lewis Hamilton en George Russell zijn Brits en willen presteren voor de ogen van hun landgenoten. Mercedes komt dan ook met een aantal updates naar het circuit van Silverstone.

Visuele update

Aankomend weekend zullen de updates van Mercedes goed te zien zijn. Andrew Shovlin, de trackside engineering director van Mercedes, spreekt zich in de F1 Nation Podcast uit over de aankomende updates: "Er is een pakket waar we momenteel mee aan het werk zijn. Om eerlijk te hebben we in elke Grand Prix iets meegenomen. Wij zijn druk aan het experimenteren geweest. Op Silverstone komen we met een grote en meer visuele update. We hopen daarmee een stap te zetten."

Sidepods

Vanzelfsprekend denkt iedereen bij visuele updates aan aanpassingen aan de sidepods. Het Duitse team rijdt dit seizoen immers met een opvallend design. Podcast-gast Damon Hill vraagt dan ook aan Shovlin of de updates te maken hebben met dit onderdeel. Shovlin ontken: "Het is niet echt radicaal. Dit gaat bijvoorbeeld meer om een voor- en achtervleugel. Daarnaast passen we ook de vloer aan. De grootst ontwikkelingen waren vooralsnog aan de onderkant van de auto. Dat was lastig te zien dus dit zal meer opvallen."