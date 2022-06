Horner ziet rol voor Verstappen bij ontwikkeling RB17

Gisteren maakte Red Bull Racing bekend dat ze bezig zijn met de ontwikkeling van een hypercar. Het Oostenrijkse team onthulde gister de plannen voor de RB17, een hypercar met een prijskaartje van vijf miljoen pond. De wagen is niet bedoeld voor de openbare weg en Red Bulls topontwerper Adrian Newey staat aan de wieg van het project.

Het is niet de eerste keer dat men bij Red Bull betrokken is bij de totstandkoming van een extreme hypercar. Toen Aston Martin nog de hoofdsponsor van Red Bull was testten de coureurs meermaals de Aston Martin Valkyrie. Het was onduidelijk of Max Verstappen en Sergio Perez ook betrokken zouden zijn bij de ontwikkeling van de RB17.

Valkyrie

Red Bull-teambaas Christian Horner gaf tijdens een persbijeenkomst meer duidelijkheid over de mogelijke rol van de coureurs van het team. De Britse teambaas verwees tegenover Motorsport.com naar de eerdere betrokkenheid van Verstappen bij de Valkyrie: "Max heeft eerder een aantal keer met de Valkyrie getest. Volgens mij heeft hij zelfs zo'n auto in zijn eigen bezit."

Ontwikkelen

Aangezien de RB17 een auto wordt die enkel en alleen op het circuit kan worden gebruikt vindt Horner het meer dan logisch dat Verstappen en Perez een rol krijgen bij het project. De Brit weet echter niet of er binnenkort ook een RB17 in de garages van de coureurs verschijnt: "Of ze de auto gaan kopen is echt volledig aan hen. Maar we zijn zeker van plan om alle vaardigheden die we tot onze beschikking hebben te gebruiken bij het testen en ontwikkelen van de auto."