Wolff hoopt op goed resultaat: "Kunnen snel zijn als we de auto laag kunnen afstellen"

Aankomend weekend reist het Formule 1-circus af naar Silverstone voor de Britse Grand Prix. Het is het weekend van de thuisrace van Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en George Russell. De coureurs willen dan ook graag schitteren voor het thuispubliek maar hun team kampt met een fikse vormdip.

Regerend constructeurskampioen Mercedes is niet bepaald bezig met een sterk seizoen. De Duitse renstal kan het tempo van Red Bull Racing en Ferrari niet bijhouden. Mercedes kampt met porpoising-problemen en het gehobbel zorgt ervoor dat ze de nodige performance moeten inleveren. Russell rijdt een aardig seizoen maar zevenvoudig wereldkampioen Hamilton worstelt veelvuldig met zijn vorm en zijn auto.

Barcelona

Anderhalve week geleden kende Hamilton in Canada wel een goede race. Na een lastig begin van het weekend kwam hij op zondag als derde over de finishlijn. Teambaas Toto Wolff laat aan Sky Sports weten of er ook goede resultaten inzitten in Silverstone: "Ik denk dat we competitief kunnen zijn als we de auto laag kunnen afstellen. Maar na Barcelona dachten we dat we terug waren in het kampioenschap. Dus laten we maar even afwachten."

Hamilton

Wolff is in ieder geval blij met zijn coureurs. Zowel Hamilton als Russell rijdt aankomend weekend voor het eigen publiek en de verwachtingen zijn zoals altijd hoog. Wolff doet verhalen over Hamilton die er met de pet naar gooit in ieder geval af als onzin: "Ik kan zeggen dat hij binnen het team altijd een positieve mindset brengt. Hoe onze coureurs samenwerken is echt buitengewoon. In de briefings blijven ze elkaar vragen stellen. Ik denk dat dit anders zal gaan als ze vooraan mee rijden. Maar het is mooi om te zien hun ze progressie boeken. Ik ben blij voor Lewis want hij had veel pech. Hij had vaker op het podium kunnen staan als de Safety Car niet zo vaak ongelukkig voor hem uitpakte."