Webber verwacht titel voor Verstappen: "Hij kan die 3 races voor het einde al op zak hebben"

Max Verstappen en Red Bull Racing zijn momenteel bezig met een zeer sterk seizoen. Verstappen gaat met een straatlengte aan kop in het wereldkampioenschap en hij heeft dit seizoen al zes races gewonnen. De titelrivalen van Ferrari kampen momenteel met veel betrouwbaarheidsproblemen waardoor Verstappen zijn voorsprong simpel kan uitbreiden.

Verstappen heeft dan ook een grote kans op een tweede wereldtitel. De Nederlander maakt veel indruk en velen durven hun geld nu al in te zetten op een nieuw groot succes van Verstappen. Bij Red Bull wil men vanzelfsprekend nog niet te ver op de zaakjes voor uit lopen maar kenners nemen geen blad voor de mond.

Golfen

Ook voormalig Red Bull-coureur Mark Webber is vol lof over zijn voormalige werkgever en Verstappen. De Australiër denkt zelfs dat een nieuwe wereldtitel voor Verstappen snel zal volgen. Tegenover The Guardian spreekt hij zich uit: "Ze hebben momenteel een auto met een goed downforceniveau, hij is ook goed op alle banden. Je kan hem vergelijken met een golfer die goed is op alle holes: kort, lang, putten en driven. Deze Red Bull kan gewoon alles. Ze hebben overal een antwoord op. Max kan de wereldtitel al drie races voor het einde op zak hebben."

Fenomenaal

Verstappen krijgt momenteel concurrentie van zijn teamgenoot Sergio Perez en Ferrari-coureur Charles Leclerc. Webber denkt echter dat deze twee snelle coureurs niet voor echte tegenstand voor Verstappen kunnen zorgen: "Over een langere tijd vindt Max gewoon een manier om meer punten te pakken. In Azerbeidzjan reed Max gewoon weg. Dat was dan ook een zeer overtuigende zege. In Canada was het aan het regenen, was het droog, was het koud en was het ook listig. Max was gehele weekend fenomenaal."