Wolff hoopt dat nieuwe motorreglementen voor de zomer rond zijn

Al sinds 2014 geldt er in de Formule 1 hetzelfde motorreglement. Momenteel zijn de huidige V6-motoren bevroren en zijn de motorleveranciers dus verplicht hun huidige Power Unit-designs vast te houden tot 2026. Dan moet er immers een nieuw motorreglement in gaan, deze nieuwe regels trekken veel aandacht.

Het heeft er namelijk alle schijn van dat Volkswagen Group-merken Audi en Porsche de sport gaan betreden zodra de nieuwe regels ingaan. Bij het nieuwe reglement zou het allemaal gaan draaien om simpele PU-designs. De MGU-H verdwijnt en de elektrische componenten moeten belangrijker worden. Ook gaat men dan werken met een duurzame brandstof. De regels hangen al geruime tijd in de lucht maar de aankondiging blijft vooralsnog uit.

Sympathie

De huidige motorleveranciers wachten eveneens al een geruime tijd op de introductie van de nieuwe regels. Mercedes-teambaas Toto Wolff is er tegenover RaceFans nogal duidelijk over: "We hopen dat de motorreglementen snel worden getekend want we willen er mee aan de slag gaan. Maar het moet ook op de juiste manier gaan en ik heb sympathie voor de omdat ze het goed willen doen."

Herfst

Wolff beseft zich wel dat het zeker geen simpele klus zal gaan worden. De Oostenrijkse Mercedes-teambaas weet dat er veel belangen om de tafel liggen. Hij is duidelijk over zijn eigen verwachtingen: "Ik denk dat het niet makkelijk is om samen met alle betrokken partijen en nieuwe motorleveranciers tot een punt te komen dat we gedetailleerde regels hebben die we kunnen ondertekenen. Ik hoop dat het niet te lang duurt. Ik hoop dat we dit kunnen afronden voor de zomer zodat we in de herfst met de nieuwe regels kunnen beginnen."