Horner kijkt terug op verhit Mercedes-duel: "Probeerde onze waarden trouw te blijven"

De teams van Mercedes en Red Bull Racing vochten vorig seizoen een absurd hevig duel uit. De twee renstallen streden om de wereldtitel, net als hun coureurs Lewis Hamilton en Max Verstappen. Op de baan leverde het regelmatig vuurwerk op en ook teambazen Toto Wolff en Christian Horner vochten een verhitte discussie uit.

Wolff en Horner leken elkaar niet te sparen en persconferenties waren dan ook vaak een garantie voor vuurwerk. Dit seizoen is alles anders en zijn Red Bull en Mercedes geen directe rivalen meer. Red Bull-coureur Verstappen heeft een grote kans op een tweede wereldtitel terwijl constructeurskampioen Mercedes worstelt met de auto onder de huidige reglementen.

Waarden

Red Bull-teambaas Horner kijkt na een ruim half jaar met gemengde gevoelens terug op zijn verbale strijd met Mercedes en Wolff. Tegenover The Telegraph laat Horner blijken niet trots te zijn op zijn discussies met Wolff: "Om eerlijk te zijn, ik probeerde trouw te blijven aan onze waarden. Dat is ons hoofd koel houden en ons werk zo goed mogelijk uitvoeren. Je kon echter zien dat de gemoederen soms wel heel hoog opliepen. Het is iets wat ik nog nooit bij een andere coureur heb gezien. Ik heb gestreden tegen Brawn, Domenicali, Dennis en Briatore. Nog nooit heb ik dergelijke reacties gezien."

Dit seizoen is alles echter anders en vechten Horner en zijn manschappen een duel uit met Ferrari. De Italiaanse renstal is echter niet zo'n tegenstander als Mercedes voorheen was. Horner is vooralsnog te spreken over het huidige titelduel: "Het gevecht wordt nu beperkt tot de actie op het circuit. Dat is gewoon gezond. Het hoort zo te zijn. Vorig jaar was het een hoop politiek gedoe buiten de baan. Ook speelde er toen wat meer op de achtergrond. Het is nu allemaal een stuk minder persoonlijk."