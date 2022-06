Newey spreekt zich uit over fietsongeluk: "Er verschenen 3 wijze mannen naast m'n bed"

Afgelopen seizoen lag Adrian Newey geruime tijd in de lappenband. Het technische kopstuk van Red Bull Racing was bij een fietsongeluk op vakantie in Kroatië zwaar gewond geraakt. Afgelopen jaar kwamen er enkele berichten over naar buiten maar Newey zelf had zich er nog nauwelijks over uitgesproken.

Newey ontbrak vorig seizoen geruime tijd bij het team van Red Bull. Al snel werd duidelijk dat hij een fietsongeluk had gehad maar details kwamen er amper over naar buiten. Nu is duidelijk geworden dat Newey tijdens een fietstochtje wilde uitwijken voor een groepje kinderen. Hij zag een talud over het hoofd en viel enkele meters naar beneden waar hij met zijn hoofd op een rotsachtig strand viel.

Wijze mannen

Een dag later vertrok Newey naar het ziekenhuis en daar werd duidelijk dat het een zeer serieuze zaak was. Hij onderging een MRI-scan en daaruit bleek dat hij een schedelfractuur had en dat er een botsplinter zat boven zijn oogspier. De Brit sprak zich over zijn ongeluk uit in gesprek met met de Evening Standard: "Er verschenen drie wijze mannen naast mijn bed, een anesthesist, een neurochirurg en een aangezichtsdokter. Men gaf aan dat er met het oog snel iets moest gebeuren omdat de botsplinter anders de oogspier kon beschadigen."

Hersenschade

Newey wilde eveneens graag weten wat er aan de hand was met zijn schedelfractuur. Hier gaven de artsen echter een antwoord waar de Red Bull-man wat minder tevreden mee was. "Ik vroeg was de kans op hersenschade was. De chirurg antwoordde met 'Oh, niet zo groot'. Ik vroeg om percentages en kreeg als antwoord: 'Vijf of misschien tien procent.' Hierop sprak ik mijn vrouw aan en vroeg ik: "Haal me hier weg." Uiteindelijk hielpen Red Bull-teambaas Christian Horner en voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone hem uit de brand. Ecclestone vond in Londen een nieuwe chirurg voor Newey.