VeeKay rijdt voor Dale Coyne tijdens IndyCar-herfsttest

Rinus 'VeeKay' van Kalmthout zal vandaag in actie gaan komen tijdens de jaarlijkse IndyCar-herfsttest. Hij zal gaan instappen op de Indianapolis Motor Speedway voor het team van Dale Coyne Racing.

De jaarlijkse herfsttest van de IndyCar Series vindt ook dit jaar weer plaats op de Indianapolis Motor Speedway (IMS), maar heeft dit jaar wel een historische tintje. Voor het eerst in de geschiedenis van de IndyCar Series zullen de teams op de legendarische oval met het hybridesysteem gaan rijden. Toen de Indy 500 eerder dit jaar in mei op het programma stond, was het systeem namelijk nog niet ingevoerd in de Amerikaanse raceklasse. Deze werd namelijk pas ruim een maand later voor het eerst gebruikt in Mid-Ohio, wat de negende race van het IndyCar-seizoen 2024 was.

Coureurs zeer kritisch op hybridesysteem

Sindsdien is er veel kritiek op het hybridesysteem geweest. Tweevoudig IndyCar-kampioen Will Power was vooral niet te spreken over de bolides die zwaarder zijn geworden door de komst van het hybridesysteem. GPToday.net heeft namelijk begrepen dat de batterij - die de coureurs kunnen opladen onder het remmen en daarna kunnen inzetten voor meer vermogen - ervoor gezorgd heeft dat de IndyCar-auto's 48 kilogram zwaarder zijn geworden. De bolides zijn echter geen 48 kilogram zwaarder geworden in vergelijking met het begin van het seizoen, want de IndyCar Series had voorafgaand aan 2024 al rekening gehouden met de zwaarder wordende auto's. Daarom moesten de teams verplicht andere onderdelen lichter maken voorafgaand aan 2024. Zo zijn het aeroscreen, de versnellingsbak en de versnellingsbakbehuizing bij elkaar zo'n dertien kilo lichter gemaakt, wat betekent dat de auto's alsnog 35 kilo zwaarder zijn geworden door de invoering van het hybridesysteem.

"Ik vraag me af of de auto nu niet simpelweg te zwaar is", stelde Power tegenover Motorsport.com. "En als we dan downforce toevoegen, komt er te veel druk op de banden te staan. Dat is nu een beetje de situatie. Ik heb het gevoel dat als we 200 pond [90 kilogram, red.] lichter zouden zijn, je met meer downforce zou kunnen rijden en een zachtere band kan gebruiken."

Hij was echter niet de enige die klaagde over het systeem dat vanaf de race in Mid-Ohio ingevoerd werd. Marcus Armstrong, die de overstap maakt van Ganassi naar Meyer Shank, noemde het systeem een valnet voor fouten. Hij wees onder andere naar de momenten dat je een slechte exit hebt, want dan "kan je voorkomen dat je wordt ingehaald door de batterij gewoon vol in te zetten". Dit gaat ten koste van het racen, stelde hij.

De herfsttest biedt de IndyCar-teams een extra gelegenheid om te testen met het systeem, waarmee pas negen races geracet is in de Amerikaanse raceklasse. Ook kunnen de teams testen hoe de hybridecomponenten werken op de legendarische oval, waarop dus nog nooit geracet is met de hybridecomponenten.

VeeKay test voor Dale Coyne

Het is daarnaast ook een geweldige gelegenheid voor Rinus VeeKay om zich te laten zien. De Nederlander, die nog op zoek is naar een zitje voor 2025, werd op het laatste moment aangekondigd als testcoureur voor het team van Dale Coyne Racing, en zal zodoende extra kilometers kunnen maken in een IndyCar-bolide.

Naast Dale Coyne zullen er tijdens de test, die op vandaag op het programma staat, nog tien teams aanwezig zijn. Chip Ganassi Racing is aanwezig met regerend IndyCar-kampioen Alex Palou en hij zal worden vergezeld door onder andere vijf voormalige Indy 500-winnaars: Helio Castroneves van Meyer Shank Racing, Ryan Hunter-Reay van Dreyer & Reinbold Racing, Alexander Rossi van Ed Carpenter Racing, Josef Newgarden van Penske en Marcus Ericsson van Andretti.

Daarnaast zal ook Arrow McLaren aanwezig zijn met nieuwkomer Christian Lundgaard. Andere deelnemende coureurs zijn Santino Ferrucci van AJ Foyt Racing, Conor Daly van Juncos Hollinger Racing en Graham Rahal van Rahal Letterman Lanigan Racing. Alleen Prema, dat volgend jaar zijn debuut zal gaan maken in de Amerikaanse raceklasse, zal niet aanwezig zijn.

Bandentest

Het zal echter niet de eerste dag van de test zijn, want gisteren werd er ook al gereden op IMS. Newgarden, O'Ward, Ericsson en Palou testten donderdagmiddag al banden voor bandenfabrikant Firestone. En eerder op de donderdag voltooide Arrow McLaren-rijder Nolan Siegel het Rookie Orientation Program, dat hij opnieuw moest volgen omdat hij zich dit jaar niet kwalificeerde voor de Indy 500 als Dale Coyne Racing-coureur.

Vandaag zal de test plaatsvinden van lokale tijd 10:00 uur tot 12:00 uur en van 13:00 uur tot 17:00 uur. In Nederland is het zes uur later, wat betekent dat de tests voor ons van 16:00 uur tot 18:00 uur en van 19:00 tot 23:00 uur zijn.