Video: Red bull loodst radioloze Verstappen naar de zege

Max Verstappen deed vorig weekend goeie zaken voor het wereldkampioenschap in Canada. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur won de race in Montreal en breidde zijn voorsprong uit op rivalen Sergio Perez en Charles Leclerc. In de slotfase van de Grand Prix had Verstappen het nog wel eventjes lastig.

De Nederlander kreeg na de laatste Safety Car te maken met de snellere Ferrari van Carlos Sainz. De communicatie met het team verliep echter niet naar wens, Verstappens radio was kapot. Het team kon nog wel tegen Verstappen praten en op die manier werd de Nederlander door de strijd met Sainz geloodst.

