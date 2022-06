Villeneuve kritisch op Bottas: "Zhou mag hem dit jaar niet verslaan"

Het team van Alfa Romeo scoorde een dubbele puntenscore in Canada vorig weekend. Valtteri Bottas en Guanyu Zhou kende een redelijk weekend en waren aan elkaar gewaagd. Bottas werd, na een tijdstraf van Fernando Alonso, als zevende geklasseerd. Zhou profiteerde eveneens van die tijdstraf en werd achtste.

Zhou kon vrijwel het gehele weekend in Montreal de snelheid van Bottas aardig bijhouden. Het was opvallend aangezien de Chinese coureur al het gehele seizoen veel langzamer is dan Bottas. De Fin is dan weer bezig met een redelijk sterk seizoen, in Canada liep hij echter tegen de nodige kritiek van enkele kenners aan.

Enkelvoudig wereldkampioen Jacques Villeneuve is namelijk kritisch op de resultaten van de Fin. De Canadese ex-coureur is van mening dat hij nooit mag worden verslagen door Zhou. Villeneuve spreekt zich uit in de F1 Nation Podcast: "Zhou had nog nooit op deze baan gereden en hij had ook niet zoveel meters gereden. Bottas zou dit jaar niet verslagen mogen worden door Zhou. Dat mag gewoon niet, niet voor een coureur met zoveel ervaringen en zeges. Dit mag niet gebeuren en al helemaal niet op een circuit waar Zhou nog nooit is geweest."