Szafnauer ziet positieve punten van aanwezigheid camera's bij woede-uitbarsting Wolff

Tijdens het Canadese Grand Prix-weekend ging het veelvuldig over porpoising. Autosportfederatie FIA had voorafgaand het weekend immers bekend gemaakt dat ze maatregelen gaan nemen tegen het gehobbel. Niet elk team was het eens met die maatregelen, bij het team van Mercedes wel. De Duitse renstal heeft veel last van het gehobbel.

Bij Mercedes was men dan ook een grote voorstander van maatregelen om porpoising tegen te gaan. Bij bijvoorbeeld de teams van Ferrari en Red Bull Racing was men wat minder te spreken over de acties van de FIA. Wolff was niet zo blij met de uitspraken van zijn collega's. Tijdens een bijeenkomst van de teambazen op zaterdagochtend barstte de bom en ontstond er een felle discussie tussen Wolff en zijn Ferrari en Red Bull collega's Mattia Binotto en Christian Horner.

Bij de bijeenkomst waren de camera's van Netflix aanwezig. De streamingsdienst volgde voor Drive to Survive Wolff in Canada. Meerdere teambazen denken dan ook dat Wolff zich vooral liet gaan omdat er camera's aanwezig waren bij de gesprekken. Onder andere Christian Horner liet zich er spottend over uit.

Experiment

Ook Alpine-teambaas Otmar Szafnauer was aanwezig bij de verhitte discussie. De Alpine-teambaas laat aan Motorsport.com weten dat hij de aanwezigheid van de camera's een lastige zaak vindt: "Het heeft zeker bijgedragen aan mij terughoudendheid. Ik weet het niet, moet Netflix wel aanwezig zijn? Ik zag in de Senna-film dat er in die tijd wel camera's aanwezig waren. Het is goed voor de fans, helpt het ons dat ze dit soort dingen begrijpen? Misschien. Zorgt het voor drama wat er anders niet zou zijn? Dat weet ik niet. Het is moeilijk te zeggen want het is geen gecontroleerd experiment."

Invloed

Szafnauer twijfelt dus over de aanwezigheid van camera's bij de gesprekken tussen de teambazen. De Alpine-teambaas denkt dat er vooral pluspunten zijn: "Ik weet zeker dat mensen zullen denken dat het invloed heeft. Misschien is dat ook wel zo. Of het goed of slecht is? Dat weet ik echt niet. Dit soort dingen zorgen wel voor meer aantrekkingskracht voor onze sport. Ik denk dat het goed is."