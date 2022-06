Kritiek op Hamilton: "De manier van uitstappen was nogal theatraal"

In de Formule 1 gaat het al geruime tijd over porpoising. Het gehobbel is voor veel teams een doorn in het oog, vooral voor Mercedes. De Duitse renstal heeft veel last van het fenomeen en men riep om actie. Vorige week donderdag maakte autosportfederatie FIA bekend dat ze maatregelen gaan nemen tegen porpoising.

Bij Mercedes was met zeer te spreken over het handelen van de FIA. De regerend constructeurskampioen komt immers redelijk wat performance tekort door het vele gehobbel. Coureurs George Russell en Lewis Hamilton ondervonden ook hinder aan het gehobbel. Russell klaagde over mogelijk gevaarlijke situaties en Hamilton had het zwaar. In Azerbeidzjan had hij bijvoorbeeld last van rugpijn en kon hij zijn auto amper uitkomen. In Canada had hij veel minder last van zijn rug.

De acties van Hamilton kunnen niet bij iedereen op evenveel medeleven rekenen. Voormalig Formule 1-coureur en huidig analist Christian Danner is kritisch bij het Oostenrijkse Servus TV: "Ik was in mijn jaren nogal lang en ik heb nog nooit een Grand Prix uitgereden zonder pijn. Ik mocht een paar jaar geleden achter het stuur kruipen van de auto van Lewis en niets deed pijn. Het was alsof ik in een Rolls Royce reed."

Danner kan zich dan ook opwinden over de vermeende rugpijn van Hamilton. De Duitser is zeer fel en denkt dat de pijn van de zevenvoudig wereldkampioen wel meevalt: "Het komt allemaal heel erg vooraf afgesproken over. De manier waarop hij uitstapte was nogal theatraal. Wij hadden vroeger voorgespannen vering, geen power steering en je moest handmatig schakelen. Na 300 kilometer rijden waren we volledig uitgeput."