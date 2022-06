Madrid toont interesse in organiseren toekomstige Grand Prix

De populariteit van de Formule 1 is in de afgelopen paar jaar flink gegroeid. De interesse voor een plek op de Formule 1-kalender is in de afgelopen maanden alleen maar toegenomen. Veel landen, steden en circuits hebben kenbaar gemaakt open te staan voor het organiseren van een Grand Prix. Een opvallende nieuwe kandidaat heeft zich nu aangediend.

De Spaanse hoofdstad Madrid heeft namelijk interesse getoond in het organiseren van een Grand Prix. De stad deelt op sociale media een brief gericht aan Formule 1-CEO Stefano Domenicali. De brief is afkomstig van de Madrileense politicus Enrique López López. In de brief maakt hij kenbaar dat een race in Madrid een succes voor iedereen zal zijn en dat Madrid aan het project wil meewerken. Of het effect heeft moet nog blijken, het circuit van Barcelona heeft nog een contract tot eind 2026 voor het organiseren van de Spaanse Grand Prix.