Mercedes komt met nieuwe onderdelen naar Silverstone

Het team van Mercedes is bezig met een zeer lastig seizoen in de Formule 1. De regerend constructeurskampioen komt de nodige snelheid tekort op concurrenten Ferrari en Red Bull Racing. Afgelopen weekend zagen de prestaties van Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en George Russell er al beduidend beter uit.

Over anderhalve week krijgen de twee Britse coureurs wederom de kans om goed voor de dag te komen. Dan staat er immers de Britse Grand Prix op Silverstone op het programma. Het team van Mercedes hoopt dat beter voor de dag te komen dan tijdens de eerdere, tegenvallende races in het huidige seizoen.

Onderdelen

Technisch directeur Mike Elliott heeft in ieder geval goed nieuws voor Hamilton en Russell. Voor hun thuisrace zullen er namelijk de nodige nieuwigheden worden geïntroduceerd. Elliott spreekt zich uit in de debrief van Mercedes op YouTube: "Je kan van een ding zeker zijn, als Mercedes gaan we zo hard mogelijk pushen. In Silverstone nemen we nieuwe onderdelen mee. Daarmee willen we meer pace uit onze auto en het pakket halen. Deze onderdelen zijn daar een uitbreiding van."

Gat

Maar Elliott wil niet te hard van stapel lopen. De technisch directeur is namelijk eerder genoeg om toe te geven dat er nog heel erg veel moet gebeuren om de achterstand op de kop te dichten. "We moeten tegelijkertijd eerlijk zijn naar onszelf. We moeten toegeven dat we momenteel nog achter Ferrari en Red Bull rijden. In een normale race zullen we het lastig krijgen. We denken dat Silverstone een circuit is dat ons beter moet liggen, net als Barcelona."