Häkkinen waarschuwt Verstappen: "Betrouwbaarheid enige waar hij zich zorgen over moet maken"

Max Verstappen breidde afgelopen weekend in Canada zijn voorsprong in het wereldkampioenschap wederom uit. De Nederlander schreef de Grand Prix op zijn naam en zag titelrivalen Sergio Perez en Charles Leclerc uitvallen en als vijfde finishen. Een tweede wereldtitel begint steeds realistischer te worden.

Verstappen oogstte veel lof met zijn sterk optreden in Montreal. Zijn zege kwam alleen in de slotfase van de race eventjes in gevaar. Verstappen kreeg na de Safety Car namelijk te maken met de snelle Ferrari van Carlos Sainz. De Spanjaard probeerde erlangs te komen maar Verstappen kon in zijn Red Bull zeer sterk verdedigen en de zege was wederom een feit.

Pakket

Verstappens zege zorgt voor veel applaus bij kenners. Men ziet dat de Nederlander op weg is naar een nieuwe wereldtitel. Ook tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen is in zijn column voor Unibet duidelijk: "Voorafgaand het weekend twijfelden we er niet aan dat Max het kampioenschap in handen heeft. Het resultaat in Montreal bevestigt dat het pakket van Red Bull momenteel te sterk is. Ze hebben veel snelheid op het rechte stuk, ze hebben een goede balans en een auto waarmee Max op elk circuit uit de voeten kan. Max zijn auto was over het gehele circuit in Montreal briljant."

Betrouwbaarheid

Maar Häkkinen roept Red Bull wel op om waakzaam te blijven. De Fin zag immers dat Verstappens teamgenoot Sergio Perez uitviel met motorproblemen. Häkkinen waarschuwt het team dan ook voor soortgelijke problemen in de toekomst: "Betrouwbaarheid is het enige waar Max, Checo en Red Bull zich zorgen over moeten maken."