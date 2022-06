Stroll trots op puntje in thuisrace: "Fantastisch werk verricht"

Afgelopen weekend kon het Canadese publiek in Montreal juichen voor twee thuisrijders. Williams-coureur Nicholas Latifi en Aston Martin-coureur Lance Stroll zijn niet bepaald bezig met hun beste seizoen ooit maar toch liet één van hen het Canadese publiek juichen, Stroll werd namelijk tiende.

De Canadese Aston Martin-coureur pakte daarmee één puntje. Momenteel staat hij op de achttiende plaats in het wereldkampioenschap met in totaal drie punten. Stroll sprak zich tevreden uit tegenover de media-afdeling van de Formule 1: "We hadden een fantastische strategie en ik ben heel erg blij met het punt. We hebben fantastisch werk verricht door lang door te rijden op de eerste set banden. De eenstopper werkte en hierdoor kon ik veel auto's achter mij houden. De inhaalactie op Daniel Ricciardo was een leuke bonus. We hadden versere banden dus het ging vrij simpel."

Stroll is zich ook wel bewust van het feit dat het huidige seizoen vooralsnog zeer teleurstellend verloopt. Toch kon zijn puntenscore voor zijn thuispubliek hem wel bekoren. Hij was zeer blij met de comeback van de race in Montreal: "De dingen zijn dit jaar overduidelijk meer een uitdaging. Ik ben echter wel heel erg blij met de race van vandaag. Het was echt ongelofelijk om weer thuis te mogen racen na zo'n lange afwezigheid."