Perez liep nekblessure op bij kwalificatie-crash in Canada

Sergio Perez beleefde in Canada een zeer ongelukkig raceweekend. In de kwalificatie begon zijn pech toen hij de fout in ging in de vochtige omstandigheden. De Mexicaan schoof met zijn Red Bull Racing-bolide de bandenstapel in en moest de strijd staken. Hij begon de race vanuit het middenveld en viel al snel uit met versnellingsbakproblemen.

De uitvalbeurt zorgde ervoor dat zijn achterstand op teamgenoot Max Verstappen in het wereldkampioenschap alleen maar is gegroeid. De Mexicaan was bezig met een sterke reeks maar deze kwam dus ten einde in Canada. De crash in de kwalificatie zag er redelijk onschuldig uit maar Perez heeft er toch veel last van.

Nek

Daags na het incident deelt Perez namelijk dat hij er een blessure aan heeft overgehouden. De Mexicaanse Red Bull-coureur heeft veel last van zijn nek. In gesprek met de Mexicaanse tak van Fox Sports spreekt Perez zich uit: "Na een slechte dag is het altijd moeilijk om aan de week te beginnen. Ik ben nog herstellende van mijn crash want ik had een zware verrekking in mijn nek die ik niet voelde."

Oefeningen

Perez kampt met een contractuur maar vertrouwt erop dat hij over anderhalve week gewoon weer in actie kan komen in Silverstone. Hij deelt zijn aangepast schema om te herstellen: "Ik had veel pijn maar over het algemeen gaat het wel goed. Momenteel ben ik geen oefeningen aan het doen in de voorbereiding op de aankomende race. Ik ben alleen bezig met therapie voor mijn nek. Dit om ervoor te zorgen dat ik honderd procent fit ben voor de Grand Prix op Silverstone."