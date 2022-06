Ecclestone schrijft Ferrari af: "Betrouwbaarheid doet mij denken aan vroeger"

De teams van Ferrari en Red Bull Racing vormen dit seizoen vooralsnog de kop van het veld. De twee teams zijn overduidelijk sneller dan de concurrentie en ontlopen elkaar nauwelijks. Toch gaan Red Bull en Max Verstappen ruim aan de leiding in het wereldkampioenschap, Ferrari heeft een fikse achterstand.

De voorsprong van Verstappen heeft alles te maken met de pech van zijn Ferrari-concurrent Charles Leclerc. De Monegask moest afgelopen weekend in Canada van de achterste startrij starten vanwege een motorstraf. Die straf was onvermijdelijk voor Leclerc na uitvalbeurten door motorische problemen in Spanje en Azerbeidzjan. Verstappen profiteerde optimaal en schreef beide races op zijn naam.

Geld inzetten

Ferrari moet dus een enorme inhaalslag plegen om een nieuwe wereldtitel te kunnen bijschrijven. Veel kenners hebben er inmiddels een hard hoofd in. Ook voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone heeft het uit zijn hoofd gezet, zou laat hij weten aan Blick: "Net als veel anderen hoopte ik erop dat Ferrari na veertien jaar weer wereldkampioen zou worden. Ik moet nu echter zeggen dat iedereen die zijn geld op Leclerc of Ferrari inzet met lege handen naar huis gaat."

Vroeger

Ecclestone ziet dat Ferrari in een oud patroon is teruggevallen. De Brit ziet daarnaast Max Verstappen boven zichzelf uitstijgen en deelt zijn conclusie: "Er sluipen bij Ferrari inmiddels weer wat foutjes in. De betrouwbaarheid doet denken aan vroeger en de coureurs zelf rijden niet altijd met veel vertrouwen op de baan. Daardoor heeft Max het heel erg makkelijk in de Red Bull en dat uit zich met zes overwinningen."