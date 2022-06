Zhou maakt debuut op Goodwood Festival of Speed

Morgen begint het bekende Goodwood Festival of Speed. Het festival is een groot feestje voor de fans van de autosport en auto-industrie. Veel merken, raceteams en grote namen uit de autosportwereld zijn aanwezig. Ook de huidige Formule 1-coureurs kunnen niet ontbreken. Dit jaar maken twee coureurs hun opwachting.

Eerder werd al bekend dat Mercedes-coureur George Russell en demorun zal verzorgen in een oudere Formule 1-wagen van het team. De organisatie maakte gister bekend dat ook Alfa Romeo-coureur Guanyu Zhou zijn opwachting zal maken. Zhou zal op zaterdag het heuvelklimparkoers oprijden in de nieuwe Alfa Romeo Tonale, hij komt dus niet in actie in een Formule 1-wagen. Tevens zal hij aanwezig zijn op het event om handtekeningen uit te delen.

Naast Zhou en Russell zullen nog veel meer bekende namen aanwezig zijn op het evenement. Voormalig wereldkampioen Formule 1 Nigel Mansell zal in meerdere van zijn voormalige wagens rijden en wordt tevens in het zonnetje gezet. Ook onder andere Jenson Button is aanwezig. Ook zullen meerdere productiewagens en raceauto's hun debuut maken op het evenement. Zo trekt Porsche het doek van hun nieuwe Le Mans-wagen.