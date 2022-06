Horner vreesde 2011-herhaling: "Ik heb erg nog steeds nachtmerries van"

Max Verstappen schreef afgelopen weekend de Canadese Grand Prix op zijn naam. In de slotfase van de race in Montreal moest de Nederlandse Red Bull Racing-coureur alles op alles zetten om de jagende Carlos Sainz achter zich te houden. De Ferrari-coureur hard versere banden en probeerde alles wat mogelijk was.

Red Bull-teambaas Christian Horner zweette peentjes in de laatste paar ronden. Door het hoofd van de Brit schoten de beelden van de Canadese Grand Prix van 2011. In die spectaculaire race ging toenmalig Red Bull-coureur Sebastian Vettel aan de leiding totdat hij in de allerlaatste ronde een foutje maakte waardoor Jenson Button een sensationele zege pakte.

Button is tegenwoordig werkzaam bij het Britse Sky Sports als analist en co-commentator en in die hoedanigheid sprak hij na afloop met Horner. Voor de Sky-camera's gaf de Brit eerlijk toe dat hij dacht aan het moment van 2011: "We weten wat er tien jaar geleden met jou gebeurde? Ik weet het nog heel goed en ik heb er nog steeds nachtmerries van. Het is heel simpel om je wiel te blokkeren in de hairpin of de eerste sector. Ik dacht aan dat duel met jou en ik dacht alleen maar: Max verrem je niet. Hij deed het heel erg goed."