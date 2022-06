Hamilton had minder last van porpoising: "Lang niet zo slecht als tijdens de vorige race"

Lewis Hamilton kende in Canada een redelijk sterk weekend. De Britse Mercedes-coureur eindigde voor het eerst sinds Bahrein weer op het podium en zijn glimlach was ook weer terug. In Montreal kwam hij als derde over de streep en had hij beduidend minder last van porpoising. Het was een grote opluchting voor Hamilton.

Een week eerder had hij er in Azerbeidzjan namelijk nog zeer veel last van. De Brit klaagde daar over rugpijn en kwam met grote moeite uit zijn auto. De FIA kwam daarna op donderdagavond met een statement waarin men liet weten dat ze maatregelen gaan nemen tegen porpoising. Bij het team van Mercedes was men hier zeer tevreden mee.

Zwaar

In Canada had Hamilton in ieder geval veel minder last van het gestuiter. De Britse coureur merkte een enorm verschil vergeleken met de race in de straten van Bakoe. Op de persconferentie voor de top drie werd Hamilton ernaar gevraagd en was hij duidelijk: "Het gehobbel was hier lang niet zo slecht als tijdens de vorige race. De laatste race was, ja. Er zijn geen woorden om te omschrijven hoe zwaar dat was."

G-krachten

Na de Azerbeidzjaanse Grand Prix werd bekend dat Hamilton een grote hoeveelheid G-krachten over zich heen kreeg door het gestuiter. In Canada was dit een stuk minder en Hamilton haalde opgelucht adem. De Brit was er zeer duidelijk over: "Dit weekend hadden we gestuiter dat niet in de buurt kwam. Als het 10G was tijdens de laatste race, dan was dit misschien twee of drie. Het is beter te doen. Maar we moeten het als sport nog steeds beter doen, ik denk dat we het als team ook beter moeten doen."