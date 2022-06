Politiehond onderzoekt Red Bull-pitbox tijdens podiumceremonie

Het team van Red Bull Racing mocht gisteren een klein feestje vieren na de zege van Max Verstappen. De Nederlander vocht in de slotfase een lastig duel uit met de jagende Carlos Sainz. Verstappen hield de Spaanse Ferrari-coureur achter zich en de Red Bull-crew mocht zich melden onder het podium.

Maar na afloop ging er een bijzonder gerucht rond. Bij terugkomst zouden de Red Bull-medewerkers de garage niet mogen betreden omdat er een politiehond een controlerondje zou uitvoeren. Het was een bijzonder verhaal en het leek dan ook zeer onlogisch. De politie voert wel vaker een routinerondje uit in de paddock maar zo vlak na de race is hoogstens bijzonder.

Het gerucht werd na afloop van de race bevestigd door Sky Sports-pitreporter Ted Kravitz. De bekende Brit liet weten wat er precies aan de hand was. De Canadese politie voerde tijdens de podiumceremonie een onderzoek uit met politiehonden. Toen de monteurs terugkeerden moesten ze wachten tot het onderzoek klaar was. Volgens Kravitz was het onduidelijk wat men aan het zoeken was in de pitbox. Kravitz probeerde daarna bij een teamlid te achterhalen wat er precies gaande was maar hij kreeg alleen bevestigend antwoord.