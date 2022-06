Vettel zwijgt over niet dragen activistische helm in Canada

Sebastian Vettel liet zich in Canada weer eens van zijn meest activistische kant zien. De Duitse Aston Martin-coureur arriveerde met een bijzonder shirt op het circuit. Op zijn shirt haalde hij uit naar een 'klimaat misdaad' in Canada. Ook haalde hij uit naar het delven van olie uit teerzand in de staat Alberta.

Vettel reed op de vrijdag en de zaterdag eveneens met een helm waarop hij verwees naar de situatie in Alberta. De opvallende helm en zijn acties konden rekenen op kritiek van een lokale minister. Ze haalde uit naar Vettels acties en ze verweet hem dat hij zich hypocriet gedroeg. Ook wees ze Vettel op de sponsering van Aramco, het Saoedische oliebedrijf is hoofdsponsor van Aston Martin.

Opvallend genoeg verscheen Vettel tijdens de race gewoon weer aan de start met zijn normale helm. De viervoudig wereldkampioen reed weer met zijn witte helmdesign met de Duitse vlag. Zijn activistische helm was nergens meer te bekennen. Na afloop wilde hij er tegenover de Duitse tak van Sky Sports niets over zeggen: "Ik wil er nu niet veel meer over zeggen. Maar ik heb altijd meerdere helmen bij me."