Minister woest op Vettel: "Ik heb veel hypocrisie gezien maar dit overtreft alles!"

Het Formule 1-circus is dit weekend actief in Canada. Ook hier toont Sebastian Vettel zich weer van zijn activistische kant. De Duitse Aston Martin-coureur arriveerde in Montreal terwijl hij een T-shirt droeg waarop hij aandacht vroeg voor een lokaal klimaatprobleem. Niet elke Canadees was daar blij mee.

Vettel is niet op zijn mond gevallen en dat laat hij regelmatig merken. In Canada droeg hij een shirt waarmee hij aandacht vroeg voor de situatie in de staat Alberta. Hier wordt er olie gedelfd uit teerzand, Vettel is hier geen fan van en noemde dat bij zijn actie zelfs een misdaad. Dat viel niet bepaald lekker bij lokale politici.

Minister

Lokale minister Sonya Savage reageerde op Twitter zeer boos op het protest van Vettel. De politica vindt Vettel een hypocriet en dat deelt ze met haar volgers: "Ik heb over de jaren veel hypocrisie gezien maar deze overtreft alles. Dit is een autocoureur die wordt gesponsord door Aston Martin met financiering van Aramco. Dan klaagt hij over de oilsands. Aramco is de grootste olieproducent van de hele wereld. Het is één van de grootste uitstoter van alle bedrijven sinds 1965." Savage vindt dat Vettel maar eens naar zijn eigen carbon footprint moet gaan kijken.

Sponsering

De Canadese politica maakte in haar tweets duidelijk dat ze niet zo blij is met Vettel. Daarnaast maakte ze wel een paar feitelijke fouten. Vettel wordt immers niet gesponsord door Aston Martin, hij staat onder contract bij het team. Het is niet duidelijk wat Vettel vindt van de sponsering van Aramco. Het is daarnaast nog maar de vraag of de kritiek van Savage bij Vettel terecht gaat komen, de Duitser heeft geen sociale media.