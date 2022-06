Alonso verklaart tegenvallende race: "Enige antwoord is de motor"

Fernando Alonso was in Canada één van de smaakmakers van het weekend. De Spaanse Alpine-coureur kwalificeerde zich sensationeel als tweede maar in de race ging het wat minder. Alonso behield zijn podiumpositie in de openingsfase maar viel daarna terug tot de zevende plaats. Enkele uren na de race werd dat de negende plaats na een tijdstraf.

Alonso was in de openingsfase snel en kon het tempo van onder andere Lewis Hamilton aardig bijhouden. Maar daarna zakte zijn performance volledig in en kwam hij als zevende over de streep. Hij kreeg een tijdstraf nadat hij onnodig slingerde in een duel met Alfa Romeo-coureur Valtteri Bottas. De negende plaats was het teleurstellende resultaat.

Motor

Alonso denkt dat er meer mogelijk was. De Spanjaard kampte namelijk met problemen en die doet hij uit de doeken in gesprek met Motorsport.com. Hij legt de reden van het tegenvallende resultaat uit: "Het enige antwoord is de motor. We probeerden het wel op te lossen maar het lukte niet. Ik ben allang blij dat ik de auto niet naast de baan moest zetten. We hebben zo toch nog punten gepakt. Tot aan het probleem vochten we echt voor het podium. Ik voelde mij sterk in het duel met Hamilton maar we konden de snelheid van Verstappen en Sainz niet bijhouden.

DRS

De Spaanse tweevoudig wereldkampioen is ervan overtuigd dat hij Hamilton kon verslaan. De problemen zorgde ervoor dat hij het lastig kreeg: "Ik kon de Mercedes wel achter mij houden. De VSC's veranderden de race maar de derde of vierde plek was nog mogelijk. Maar daarna kwam het motorprobleem. Ik probeerde het te overleven. Ik reed als een kamikaze door de bochten om op tijd bij het DRS-detectiepunt te komen. Dat was namelijk het enige dat mijn positie veilig hield."