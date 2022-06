Tsunoda trekt boetekleed aan: "Ik pushte gewoon teveel"

De Canadese Grand Prix kende enkele opvallende momenten. De race werd driemaal onderbroken, tweemaal door een Virtual Safety Car en eenmaal kwam de fysieke Safety Car de baan op. Het zorgde voor een aantal pitstops waardoor het in de slotfase zeer spannend werd tussen Max Verstappen en Carlos Sainz.

De Safety Car kwam in de 49ste ronde de baan op na een knullige crash van Yuki Tsunoda. De Japanse AlphaTauri-coureur had net een pitstop gemaakt en ging volledig de mist in. Tsunoda reed de pitlane uit en schoot rechtdoor de bandenstapels in. De teleurstelling was merkbaar en het was tevens één van de merkwaardigste incidenten van het seizoen.

Tsunoda baalde zeer stevig na zijn vroegtijdig geëindigde race. Het ging om een pure rijdersfout en na afloop kon hij niets anders doen dan het boetekleed aantrekken. In een persbericht van zijn team sprak hij zich uit: "Ik ben al in de garage geweest om mijn excuses aan te bieden aan het team. Ik pushte gewoon teveel bij het uitrijden van de pits en jammer genoeg eindigde ik in de muur. De pace was goed en we konden tot dat punt een aardige race rijden, ook al was het moeilijk om in te halen. Ik baal van het einde."