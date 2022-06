Binotto looft Sainz: "Hij krijgt steeds meer vertrouwen in de auto"

Het team van Ferrari had een lastig weekend in Canada. Het was al snel duidelijk dat Charles Leclerc het moeilijk zou krijgen, hij kreeg een gridstraf nadat hij nieuwe motoronderdelen ontving. Carlos Sainz moest de eer van Ferrari redden en dat deed hij naar behoren in Montreal.

De Spanjaard begon de Grand Prix vanaf de derde plaats en hij moest zich naar voren vechten. Ferrari profiteerde van de late safety car-fase en daardoor kreeg Sainz de kans om Red Bull-coureur Max Verstappen uit te dagen. In de laatste paar rondjes kwam hij het DRS-bereik maar kon hij Verstappen niet inhalen.

Vertrouwen

Sainz werd tweede en bij het team van Ferrari was men redelijk tevreden. Teambaas Mattia Binotto was na afloop zeer lovend tegenover het Britse Sky Sports: "Ik denk dat Carlos een goede race reed en vandaag een sterke pace liet zien. Hij deed het perfect vandaag en hij krijgt meer vertrouwen in de auto. Hij verbetert zich en het is slechts een kwestie van tijd voordat hij voor het eerst toeslaat."

Sfeer

In de slotfase ging Sainz er dus nog eventjes vol voor. Binotto zat op het puntje van zijn stoel maar hij zag dat zijn Spaanse coureur uiteindelijk genoegen moest nemen met de tweede plaats. Binotto: "De sfeer aan het einde van de race was echt gespannen. Met die safety car en hij werd uiteindelijk tweede. Het liet weer eens zien dat je moet winnen voor het perfecte weekend want het gevecht is heel erg close."