Marko verklaart uitvalbeurt Perez: "De versnellingsbak ging kapot"

Red Bull Racing verlaat Canada met een goed gevoel. Max Verstappen won de race na een laat duel met Ferrari-coureur Carlos Sainz. Hierdoor breidde Verstappen zijn voorsprong alleen maar uit, ook omdat titelrivaal en teamgenoot Sergio Perez uitviel. De Mexicaan zorgde daardoor voor het enige smetje op de dag.

Perez had een weekend om zeer snel te vergeten. In de kwalificatie ging het op zaterdag al mis voor de Mexicaanse Red Bull-coureur. Hij crashte en moest de race vanuit het middenveld beginnen. Perez probeerde er het beste van te maken in Montreal maar in de achtste ronde ging het mis. Hij stond stil naast de baan en er was twijfel of de uitvalbeurt kwam door de motor of de versnellingsbak.

Na afloop van de Grand Prix was bij Red Bull de oorzaak van de uitvalbeurt al bekend. Teamadviseur Helmut Marko was degene die het met de buitenwereld deelde bij ORF: "De versnellingsbak ging kapot. De versnellingsbak was aan het einde van zijn looptijd maar hij had het nog moeten houden. We denken dus ook dat het een gevolg kan zijn van het ongeluk van zaterdag. Alhoewel de bak niets raakte. Het was jammer maar je kon zien dat het moeilijk is om in te halen. Dat zag je toen Leclerc in het verkeer zat."