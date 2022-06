Sainz tweede na titanengevecht: "Ik probeerde alles om Verstappen te passeren"

Carlos Sainz vocht als een Spaanse matador om de zege in de slotfase van de Canadese Grand Prix, maar moest zijn meerdere erkennen in de regerend kampioen Max Verstappen en werd tweede.

Nog niet eerder was Carlos Sainz dit seizoen zo dichtbij de overwinning. "Ik ging er vol voor", begon Sainz voor de microfoon tegen voormalig wereldkampioen Jenson Button "Ik pushte zo hard als ik kon. Ik probeerde van alles om Max te passeren. We kwamen steeds dichtbij voor de hairpin om hem daar een beetje uit evenwicht te brengen, op weg richting de chicane. Het positieve was dat we sneller waren in de gehele race, maar ik had net eventjes iets meer nodig om in te halen."

De wedstrijd had twee virtual safety car-situaties en een normale safety car-situatie op het end. Met de laatste neutralisatie profiteerde Sainz optimaal en kwam terug op de staart van Verstappen op versere banden. "Ik ben blij met de snelheid in de wedstrijd en met de manier hoe we Max onder druk hielden. De timing van de pitstops waren goed", loofde de Spanjaard de pitmuur van de Scuderia.

"We waren dichtbij de winst vandaag en we nemen al het positieve mee en we gaan het opnieuw proberen in de volgende race", sloot Sainz strijdvaardig af.