Alonso heeft duidelijk doel voor ogen: "Leiding pakken in eerste ronde"

Fernando Alonso was gisteren de grootste verrassing van de kwalificatie in Canada. De Spaanse Alpine-coureur is als sinds vrijdag zeer snel en in de zaterdagse regen was hij als een vis in het water. Alonso was zeer snel en perste er in de allerlaatste momenten nog een tweede tijd uit.

Dat betekent dus ook dat de tweevoudig wereldkampioen de race vanavond vanaf de eerste startrij zal starten. Alonso deelt die startrij met Max Verstappen, tevens de enige coureur die nog meer indruk maakte dan de Spanjaard. Het verschil tussen de twee coureurs waren in de kwalificatie ruim een halve seconde en de ervaren Spanjaard weet dan ook wat hem te wachten staat.

Andere competitie

Na afloop van de kwalificatie was Alonso vanzelfsprekend zeer tevreden. De Spanjaard maakt een relaxte indruk maar was zich niet bewust van de tijden. Tijdens de persconferentie voor de top drie werd hij hiermee geconfronteerd: "Dat is een groot verschil! Ik denk dat ze zich echt in een andere competitie bevinden. In onze wildste dromen kwam het niet voor dat we pole zouden pakken. Dus nu staan we op de eerste startrij. Dat is misschien beter dan elke verwachting. Ik denk dat we nog steeds wat downforce missen en wat grip. We hebben hard gewerkt aan de bandendegradatie. Ook hebben we gister veel aangepast aan de set-up. Dus ik denk dat we beter zijn voorbereid dan eerder dit seizoen. Laten we morgen het klusje afmaken."

Aanval

Voor de race weet Alonso in ieder geval dat Verstappen een maatje te groot is. Toch heeft de Alpine-coureur wel een haalbaar doel in gedachten. Hij doet er niet niet te moeilijk over en deelt dat doel open en bloot met de rest van de wereld: "Ons doel is om de leiding te pakken in de eerste ronde. Dus we gaan vol in de aanval in bocht 1. Daarna kunnen ze gaan en vechten. Maar het wordt vast fijn. Het is altijd fijn om een race te leiden."