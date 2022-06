Mercedes past wagen aan na dreiging van protest

Het draait deze weken in de Formule 1 vooral om het begrip porpoising. Het gehobbel zorgt bij veel teams voor kopzorgen, vooral bij Mercedes. Voorafgaand de Canadese Grand Prix kwam autosportfederatie FIA dan ook met een statement naar buiten waarin ze duidelijk maakten dat ze maatregelen gaan nemen op porpoising-problemen tegen te gaan.

De teams kregen ook meer vrijheden met de vloer om de porpoising-problemen tegen te gaan. Het team van Mercedes maakte hier optimaal gebruik van en arriveerde in Canada met wat nieuwe snufjes. Men had als experiment namelijk een gat in de vloer gemaakt. Ook had men een advies in de technische richtlijn gezien, het plaatsen van een tweede metalen steun.

Dit zorgde voor verbazing bij de andere teams. Ze hadden de richtlijnen namelijk laat ontvangen en daardoor konden ze de tweede metalen steun niet bevestigen. Mercedes deed dat wel en dat was dan weer aanleiding voor chagrijn bij de andere renstallen. Een protest hing in de lucht, ook omdat een tweede metalen steun volgens de reglementen nog helemaal niet mag. De Duitse renstal heeft eieren voor het geld gekozen maar men zegt zelf dat het te maken heeft met het experiment met de vloer.