Tost verduidelijkt toekomst Gasly: "Ook in 2023 zal hij voor ons rijden"

Pierre Gasly kwam na de contractverlenging van Sergio Perez bij Red Bull Racing van een koude kermis thuis. De Franse AlphaTauri-coureur hoopte stiekem op een nieuwe kans bij het topteam. Promotie bleef echter uit en daarna gingen er al snel geruchten rond over een mogelijke transfer van Gasly.

Maar over een mogelijk overstap naar een ander team kwam weinig concreets naar buiten. Gasly lijkt zich dus te moeten voorbereiden op nog een aantal seizoenen in dienst van het tweede team van Red Bull. De Fransman heeft zelfs nog niet veel gezegd maar bij het team van AlphaTauri maakt niemand zich echt zorgen.

Fantastisch

AlphaTauri-teambaas Franz Tost is nog steeds lovend over Gasly en dat mag iedereen weten. Op de persconferentie voor de teambazen sprak hij zich zaterdagochtend Canadese tijd uit: "Pierre heeft zichzelf echt verbeterd en hij presteert fantastisch. In het begin van het seizoen had hij veel last van betrouwbaarheidsproblemen waar hij maar weinig aan kon doen. Ik ben blij dat hij in Bakoe eindelijk kon laten zien hoe goed hij eigenlijk is."

Contract

Als het aan Tost ligt blijft Gasly voorlopig dus nog wel eventjes racen voor AlphaTauri. De teambaas is vrij zeker van zijn zaak en tijdens de persconferentie was hij niet geheimzinnig over de toekomst van Gasly. Sterker nog, hij deelde een vrij groot nieuwtje met de rest van de wereld: "Pierre zal ook in 2023 voor AlphaTauri gaan rijden. Dat is voor de volle honderd procent bevestigd. Hij heeft een geldig contract en meer ga ik er niet over zeggen."