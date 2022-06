Alonso deelt ergernis over porpoising-maatregelen: "De oplossing is er al"

Voorafgaand het Canadese Grand Prix-weekend deelde de FIA dat ze maatregelen gaan nemen om porpoising tegen te gaan. Al in Montreal gaan de maatregelen in en dat betekent dat de teams daar rekening mee moeten houden. De reacties onder de teams en coureurs zijn zeer wisselend.

Bij het team van Mercedes had men vrijwel het gehele seizoen last van porpoising. De Duitse renstal, en hun coureurs Lewis Hamilton en George Russell, riepen de FIA op om actie te ondernemen. Hun gebeden zijn dus verhoord, tot ergernis van een aantal andere coureurs. Het is daarnaast ook nog maar de vraag of Mercedes kan profiteren van de maatregelen van de autosportfederatie.

Oplossing

Ook Alpine-coureur Fernando Alonso is niet bepaald te spreken over de maatregelen van de FIA. De ervaren Spanjaard ergert zich aan de aanpassingen en deelt dat met Viaplay: "Ik weet dat dit probleem bestaat en als een meerderheid er last van heeft, dan moet er iets worden gedaan. Die oplossing is er juist al, gewoon de auto hoger zetten. Dan stuitert hij niet meer zoveel maar dat kost je wel performance."

Wolff

Alonso ziet tevens dat de vroege vragen over het probleem afkomstig waren van Mercedes. De Alpine-coureur ergert zich ook hier aan. Toch kan hij wel begrijpen waarom Mercedes voor deze route kiest: "Mercedes wil geen performance verliezen. Toto Wolff moet misschien eerst met zijn ontwerpers gaan praten voordat hij zich gaat uitspreken in de media."