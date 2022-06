Sainz vreest te hevige regenval: "Dan wordt het twijfelachtig of we kunnen rijden"

Vandaag staat de kwalificatie op het programma in Canada. Het belooft een interessante sessie te worden want het is de verwachting dat het gaat regenen. Vooralsnog hebben de coureurs de eerste trainingen afgewerkt op een droge baan maar men moet vandaag rekening houden met een flinke regenbui.

Dat het gisteren droog bleef tijdens de eerste twee vrije trainingen was een klein wonder. Op de donderdag stormde het in Montreal en was de regelval zeer fors. De pitlane veranderde in een soort rivier en men bereidde zich voor op een nat weekend. Tijdens de trainingen hingen de donkere regenwolken boven het circuit, vooral tijdens de tweede training was de lucht zeer dreigend boven de baan.

Veel coureurs hopen op een natte kwalificatie in Montreal, het kan immers voor verrassingen zorgen. Ook Ferrari-coureur Carlos Sainz ziet een regenbui wel zitten, toch maakt hij zich zorgen. Tegenover RaceFans spreekt Sainz zich uit: "De kwalificatie kan nat zijn maar de race is waarschijnlijk gewoon droog. Ik denk dat de zaterdag dus interessant gaat worden. Maar als er veel regen gaat vallen, dan wordt het twijfelachtig of we wel gaan rijden. Maar als het gewoon regent, dan wordt het heel erg leuk om over dit natte circuit te rijden."