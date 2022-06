Leclerc kan leven met gridstraf: "Dit was het beste besluit"

Charles Leclerc was afgelopen week één van de meest besproken Formule 1-coureurs. De Monegaskische Ferrari-coureur viel vorige week in Azerbeidzjan uit met motorproblemen en men vroeg zich af wat er dit weekend ging gebeuren. Leclerc was immers al eerder uitgevallen met motorproblemen en een gridstraf lag op de loer.

Men verwachtte dat Ferrari een nieuwe turbocharger zou plaats op de wagen van Leclerc. Dat zou betekenen dat Leclerc een gridstraf zou krijgen, hij is dan immers toe aan zijn vierde turbocharger. Na de tweede vrije training in Canada werd inderdaad duidelijk dat Leclerc een gridstraf gaat krijgen. Niet omdat hij van turbocharger wisselt maar omdat hij nieuwe Control Electronics krijgt.

Beste besluit

Ook van bij dit onderdeel lag een gridstraf op de loer. Morgen zal Leclerc tien plaatsen naar achteren worden geplaatst op de grid, zelf maakt hij zich geen zorgen. Tegenover de internationale pers sprak hij zich uit: "Ik denk dat dit het beste besluit was. Het inhalen was vandaag wel wat moeilijker dan ik had verwacht. Maar de snelheid is aanwezig. Hopelijk kunnen we terugkomen richting de posities waar we willen staan."

Race

Een nieuwe overwinning zal lastig worden in Canada. Leclerc is zich ervan bewust maar hij ziet ook dat zijn team Ferrari het duel met concurrent Red Bull Racing gewoon kan aangaan. "Het is zeker close. Het is wat lastiger om een duidelijk beeld te krijgen van de verhoudingen in de race. Dit omdat ik tijdens mijn racesimulaties reed op een andere band. Maar over het algemeen zag het er niet bepaald slecht uit."