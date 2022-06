Perez verklaart mindere trainingen: "Hadden een probleem met de set-up"

Max Verstappen begon gisteren goed aan het Canadese weekend. De Nederlandse Red Bul Racing-coureur noteerde in allebei de trainingen de snelste tijd. Zijn prestaties zorgden voor tevreden bij Red Bull, de prestaties van zijn teamgenoot Sergio Perez waren echter wat minder sterk. De Mexicaan reed de vierde en de elfde tijd.

De verschillen tussen de twee coureurs waren opvallend groot. In de eerste training moest Perez ongeveer een halve seconde toegeven op Verstappen. In de tweede training was het gat tussen de twee coureurs nog groter, Perez was een ruime seconde langzamer. Toch lijkt men zich geen zorgen te maken over de grote verschillen.

Probleem

Na de trainingen nam Perez de tijd om zijn prestaties te evalueren. De Mexicaan deelde na afloop de oorzaak van zijn mindere prestaties. Hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "We hadden een probleem met de set-up. Gelukkig wisten wij dat probleem voor een deel op te lossen. Onze longruns waren wel iets meer representatiever. We hadden op dat moment nog steeds last van een probleem. Hopelijk weten we alles voor zaterdag op te lossen."

Afstelling

De afstelling-problemen zorgden wel voor hindernissen bij Perez. De huidig nummer twee in het wereldkampioenschap maakt zich echter nog niet druk. "Ik ben er nog niet echt mee bezig geweest. We kunnen ook niet veel opmaken uit de vrijdagsessies. Om de auto goed te kunnen voelen moet je eerst een goed tempo rijden. Daarna kun je ermee aan de slag maar daar is het helaas niet van gekomen. Ik sta dus een beetje op achterstand maar hopelijk nemen we zaterdag de juiste beslissingen."