Marko zag één minpuntje: "Longruns waren niet bevredigend"

Het team van Red Bull Racing begon gisteren met Max Verstappen goed aan het Canadese Grand Prix-weekend. De Nederlander was in de twee vrije trainingen de snelste en dat stemde hem zeer tevreden. Zijn teamgenoot Sergio Perez was in de afgelopen races zeer snel maar in Montreal moest hij op vrijdag tijd toegeven.

Perez noteerde in de eerste vrije training de vierde tijd op bijna een halve seconde van Verstappen. In de tweede vrije training ging het minder voor de Mexicaan, hij reed slechts de elfde tijd op ruim een seconde van zijn teamgenoot. Ook zag men bij Red Bull nog een ander minder punt, de longruns waren nog niet wat men wilde.

Longruns

Teamadviseur Helmut Marko was na afloop gematigd tevreden. De Oostenrijker wist waardoor de longruns tegenvielen en dat deelde hij met zijn landgenoten van ORF: "De longruns waren zeker niet bevredigend. Dat kwam omdat Verstappen elke keer in het verkeer terecht kwam. We moeten ook nog wat werken aan de afstelling maar gelukkig was de snelheid van Max over een enkele ronde veel beter. Ons totaalpakket is goed, we moeten alleen nog de afstelling finetunen."

Aftstelling

Ook over de tegenvallende prestaties van Perez deelde Marko de oorzaak. Toch is de Oostenrijker wel positief over de vrijdag van de Mexicaan, Marko is positief gestemd: "Zijn rondje was echt niet perfect. Laten we bij he positieve beginnen want het zag er weer goed uit. Het was niet alleen de optimale afstelling die het team voor Checo had uitgekozen. Zoals ik al eerder zei, het rondje was nog niet perfect."