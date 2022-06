Problemen voor Leclerc? Motor Bakoe niet meer te repareren

Het team van Ferrari aast dit weekend in Canada op sportieve revanche. De Italiaanse renstal moest vorige week toezien hoe coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc beide uitvielen in Azerbeidzjan. De reden van de uitvalbeurt van Sainz was al snel duidelijk maar de oorzaak van Leclercs motorproblemen waren onduidelijk.

Inmiddels staat het Canadese Grand Prix-weekend op het punt van beginnen. Ferrari kwam op vrijdag met een statement naar buiten over de oorzaak van Leclercs Azerbeidzjaanse uitvalbeurt. Ferrari liet in het statement weten dat de motor van Leclerc niet meer te repareren is. Dat betekent dat hij een motor is verloren en en derde krachtbron zal moeten gebruiken. Of Leclerc ook een vierde turbo, en dus een gridstraf krijgt, nodig heeft is nog niet duidelijk.

Volgens Ferrari is een mogelijke oorzaak van de uitvalbeurt het eerdere motorprobleem waarmee men ook in Spanje te maken had. Ook in die race viel Leclerc uit in leidende positie. Tijdens de gebruikelijke persconferentie op vrijdagochtend liet Leclerc zelf nog weten dat het team nog een beslissing moet nemen over welke motoronderdelen men moet wisselen. Een gridstraf is dus nog niet aan de order volgens de Monegask.