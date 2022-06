Steiner kritisch op porpoising-maatregelen: "Is dat echt eerlijk?"

Autosportfederatie FIA maakte gisteravond bekend dat men met maatregelen komt om porpoising-problemen te voorkomen. Dit naar aanleiding van de klachten na afloop van de Azerbeidzjaanse Grand Prix. In de straten van Bakoe hadden veel coureurs last van het gehobbel, vooral de coureurs van het team van Mercedes.

Mercedes kampt vrijwel het gehele seizoen met porpoising-problemen. In Azerbeidzjan waren de problemen zeer ernstig en hield Lewis Hamilton er stevige rugpijn aan over. Nu heeft de FIA dus ingegrepen en vragen veel teams zich af wat er nu gaat gebeuren. Tevens is niet iedereen tevreden met de getroffen maatregelen, meerdere teams en coureurs zetten vraagtekens bij de maatregelen.

Rijhoogte

Ook Haas-teambaas Günther Steiner zet zijn vraagtekens bij de nieuwe maatregelen. De Italiaanse teambaas is zeer duidelijk tegenover RACER: "We moeten maar gaan meten wat het echt is. Sommige auto's hebben er erg veel last van. Er is een oplossing, gewoon je rijhoogte verhogen. Maar als je dat doet ga je langzamer en wie wil dat nou? Het is een beetje zoals toen er in het verleden ineens nieuwe banden kregen. Het is iets soortgelijks."

Pikorde

Het is nog niet duidelijk wat de maatregelen voor impact gaan hebben op de strijd in het veld. Steiner vreest echter dat er veel kan gaan veranderen: "Je verandert iets fundamenteels, je kan zelfs de complete pikorde omgooien. Is dat echt eerlijk? Nee. Het heeft met veiligheid te maken maar als het te gevaarlijk is pas je gewoon de rijhoogte aan."