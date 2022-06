Mick Schumacher kreeg advies van vader: "Je moet niet alle geruchten geloven"

Mick Schumacher heeft gereageerd op geruchten dat de Formule 1 bijl voor hem zou vallen. In de afgelopen weken, maar vooral toen de spanningen met Haas duidelijk opliepen, begonnen geruchten de ronde te doen dat de zoon van F1-legende Michael Schumacher vocht voor de toekomst van zijn prille F1-carrière.

In Canada reageerde de Duitser voor het eerst: "Je moet niet alle geruchten geloven. Het was een van de eerste tips die mijn vader me gaf - om het nieuws niet te lezen. Dat heb ik ter harte genomen."

Dus terwijl het leek alsof Mick op gespannen voet stond met baas Gunther Steiner, zegt de jonge coureur dat Haas hem eigenlijk volledig steunt. "We groeien nog dichter naar elkaar toe door situaties als deze. Ik heb me altijd gesteund gevoeld door Gunther. Hij pusht me en dat is wat ik wil van een teambaas."

Zondebok

Steiner voelt zich echter gekrenkt dat zoveel buitenstaanders en critici met de vinger naar hem hebben gewezen te midden van Schumachers prestatieproblemen en crashes. Geciteerd door Auto Motor und Sport zegt Steiner: "Ik zal niet de zondebok spelen voor het feit dat de dingen dit jaar niet zijn gegaan zoals gepland voor Mick. Dat hij geen punten heeft is een feit. De crashes ook. Geen enkel team zal daar blij mee zijn. Maar het is complete onzin dat we Mick benadelen of hem onnodig onder druk zetten. Waarom zouden we dat doen?"

"Ik heb geen probleem met Mick, maar hij moet begrijpen dat de Formule 1 een competitieve sport is waarin van iedereen wordt verwacht dat hij presteert. Mijn coureurs gaan echt geen halve seconde sneller als ik mijn arm om hem heen leg", benadrukte de teambaas van Haas F1.