Sebastian Vettel was furieus na de verloren Grand Prix van Canada in 2019. De viervoudig wereldkampioen kwam als over de eerste meet voor Lewis Hamilton, maar moest de zege aan zijn Britse rivaal geven na een tijdstraf vanwege onveilig terugkeren op de baan eerder in de wedstrijd. Zijn ongenoegen liet Duitser na afloop in de pitstraat duidelijk merken.



Met stoom uit de oren haalde de toen voor Ferrari rijdende Vettel het nummer 1-bordje voor de Mercedes-bolide Hamilton weg en wisselde die om met zijn nummer 2-bordje. De Duitser werd toegejuichd door het luide, aanwezige publiek die niks begreep van deze straf onder leiding van de Michael Masi, die dat seizoen onverwachts de taken van de overleden race-directeur Charlie Whiting moest overnemen.