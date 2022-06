Verstappen geeft twijfels toe: "Ik stond 46 of 47 punten achter"

Max Verstappen gaat momenteel ruim aan de leiding in de strijd om het wereldkampioenschap. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur won afgelopen weekend de Azerbeidzjaanse Grand Prix en profiteerde optimaal van de dubbele uitvalbeurt van grote concurrent Ferrari. Hierdoor liep hij uit op Ferrari-concurrent Charles Leclerc.

Verstappen zelf bevond zich eerder dit seizoen in dezelfde positie waarin Leclerc zich nu bevindt. De Nederlander viel immers tweemaal uit in de eerste drie races van het seizoen. In zowel Bahrein als Australië moest hij opgeven met betrouwbaarheidsproblemen en daardoor kon Leclerc uitlopen. Inmiddels zijn de rollen flink omgedraaid en gaat Verstappen ruim aan de leiding.

Achterstand

De Nederlander is zich bewust van het feit dat alles zomaar ineens anders kan lopen. Verstappen maakte zich aan het begin van het seizoen aardig wat zorgen, zo vertelt hij in de podcast Talking Bull: "Toen het erop leek dat wij een competitieve auto hadden dacht ik echt dat we gaan meedoen in het titelduel. Maar na die twee uitvalbeurten stond ik ineens iets van 46 of 47 punten achter."

Klaar

Na die twee uitvalbeurten in Bahrein en Australië zag Verstappen de rest van het seizoen nogal somber in. De Nederlandse WK-leider is er zeer eerlijk over in de podcast: "Ik dacht toen, nu is het klaar en het gaat niet gebeuren. Of tenminste, ik dacht het zal heel erg lang gaan duren om weer te kunnen bijbenen. In drie races sloeg het helemaal om en we staan er nu alweer bij. Het is fijn maar we weten dat het snel kan opkeren."