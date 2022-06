Russell verwacht comeback van Hamilton: "Ik weet hoe goed Lewis is"

George Russell kende in Azerbeidzjan wederom een zeer sterke race. De Britse Mercedes-coureur is vooralsnog bezig met een zeer sterk eerste seizoen bij het Duitse team. In Bakoe werd hij derde en daarmee hield hij zijn reeks van top vijf finishes in dit seizoen gewoon weer vol.

Maar net als zijn ervaren teamgenoot Lewis Hamilton kon Russell niet echt genieten van zijn wedstrijd. De omstandigheden voor de Mercedes-coureurs waren zeer zwaar, men had last van hevige porpoising. Het gehobbel zorgde voor ernstige rugklachten bij Hamilton en Russell waarschuwde voor het gevaar van het gestuiter. Ondanks de problemen kwam Russell weer voor zijn teamgenoot over de finish.

Podium

Voorafgaand het seizoen hadden niet veel mensen verwacht dat Russell sterker zou presteren dan zijn ervaren teamgenoot. Russell zelf zag het niet aankomen, zo deelt hij met Sky Sports: "Als je mij dit voorafgaand het seizoen had verteld, dan zou ik het met twee handen hebben aangenomen. Als je gewoonlijk voor Lewis finisht, dan heb je gewonnen of sta je gegarandeerd op het podium. Dingen zijn nu duidelijk anders. Maar ik weet hoe capabel en goed Lewis is. Zodra hij de goede auto heeft weet ik zeker dat hij een compleet ander beest is."

Echte Hamilton

Russell weet vrijwel zeker dat Hamilton weer zal schitteren zodra de problemen verleden tijd zijn. De getalenteerde Brit is er heel erg duidelijk over: "We zijn momenteel hard bezig met het fixen van de issues. We zijn niet echt bezig met het maximaliseren van het weekend omdat er zoveel problemen zijn waar we aan moeten denken. Ik weet zeker dat we met een goede auto de echte Lewis Hamilton zien vechten aan de kop van het veld."