Binotto baalt: "Niet verrast, wel bezorgd"

De Grand Prix van Azerbeidzjan verliep zeer ongelukkig voor het team van Ferrari. De Italiaanse renstal begon de Grand Prix in kansrijke positie maar eindigde met lege handen. Coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz vielen namelijk allebei uit in de straten van de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe.

Sainz viel al vroeg in de race uit met een hydraulisch probleem, de Spanjaard moest zijn wagen in een uitloopzone parkeren. Leclerc had op zijn beurt nog meer pech, hij reed in leidende positie toen zijn Ferrari-motor in rook op ging. Hij kon de pits nog inrijden maar ook zijn race kwam ten einde. Pijnlijk genoeg vielen ook Alfa Romeo-coureur Guanyu Zhou en Haas-coureur Kevin Magnussen uit met onderliggende problemen, beide coureurs rijden met Ferrari-motoren.

Teleurgesteld

De pijnlijke resultaten zorgen voor een fikse teleurstelling bij Ferrari. Teambaas Mattia Binotto had het vanzelfsprekend liever anders gezien maar hij is opvallend eerlijk tegenover Motorsport.com: "Ik ben niet verrast, wel bezorgd en in zekere zin ook teleurgesteld. Dit iets wat we moeten fixen en dat is ons nog niet gelukt. Ik kan het team hiervan niet beschuldigen, ze hebben zich fantastisch ingezet om problemen uit het verleden recht te zetten."

Betrouwbaarheid

Binotto weet dat er snel een oplossing moet worden gevonden. De concurrentie van Red Bull Racing loopt immers steeds verder uit. De teambaas wil niet te hard van stapel lopen: "We weten dat het seizoen lang is, we zijn aan het begin van dit seizoen dan ook niet euforisch geworden. We zijn bezig aan een reis en we weten dat we nog een stap moeten zetten. Als team blijven we daaraan werken, we werken hard. We hebben het tot nu toe goed gedaan. Maar, het is nog niet klaar en we zullen blijven doorwerken om die stap te zetten. Ik heb ook liever een snelle auto waarvan we de betrouwbaarheid moeten fixen dan andersom."