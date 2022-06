Latifi snapt tweede straf niet: "Ik wilde hem DRS geven"

De Grand Prix van Azerbeidzjan verliep niet volledig naar wens voor Nicholas Latifi. De Canadese Williams-coureur werd al voor de start bestraft nadat één van zijn monteurs te lang op de grid bleef staan. Later in de race ging hij zelf de fout in nadat hij blauwe vlaggen negeerden.

Het foutje van zijn monteur leverde Latifi een stop-and-go penalty op. Het negeren van de blauwe vlaggen zorgden ervoor dat hij een tijdstraf van vijf seconden kreeg, daarnaast kreeg hij ook een extra strafpunt op zijn licentie. Latifi negeerde blauwe vlaggen op het moment dat Pierre Gasly hem op een rondje wilde zetten, de Canadees ging dus niet aan de kant.

Na afloop van de race vond Latifi dat hij niets verkeerd had gedaan. Sterker nog, volgens de Canadees was zijn actie goed bedoeld. Tegenover de internationale media spreekt hij zich uit: "Het duurde misschien wat lang om hem voorbij te laten. Na de race sprak ik met Pierre om hem uit te leggen wat mij plan was en hij was het volledig met mij eens. Ik wilde hem DRS geven. Als ik hem eerder voorbij had gelaten, dan had hij geen DRS en had hij last van mijn vuile lucht in zijn duel met Lewis."