Perez loopt in het gareel bij Red Bull: "Teamorders waren juiste keus"

Sergio Perez behaalde twee weken geleden zijn eerste overwinning van dit seizoen en dat was direct een hele mooie. De felbegeerde winst in Monaco ging naar de Mexicaan, die na de afterparty zo erg los ging dat hij problemen thuis kreeg met zijn vrouw.

In Bakoe stond hij echter weer op scherp en deed hij wat Red Bull van hem verwachtte: Goed mee komen qua snelheid met Verstappen of hem zelfs onder druk zetten. In de kwalificatie lukte dat wederom aangezien hij als tweede kwalificeerde, voor Verstappen die als derde moest starten. De start ging bovendien erg goed voor Perez die meteen de leiding wist te pakken van Ferrari-coureur Charles Leclerc.

Na de pitstops reden zowel Verstappen als Perez op medium-banden maar daar kende de Mexicaan problemen mee. Het zorgde ervoor dat Red Bull aan Perez een teamorder gaf toen Verstappen eraan kwam: "Geen onderling gevecht". Perez gehoorzaamde en zei na afloop: "Ik denk dat het een juiste beslissing van het team was, want op dat moment stond Max iets verder voor en het uiteindelijk hebben we een goed resultaat gehaald als team."

"Hier in Bakoe kan er altijd van alles gebeuren, dus aan het eind van de dag zijn we erin geslaagd om een een-twee zege te halen, dus dat is geweldig voor het team."