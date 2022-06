Ferrari maakt zich zorgen over FIA na contracteren van advocaat Mercedes

Ferrari geeft toe dat het zorgelijk is dat de FIA ​​een recente speciale adviseur van Mercedes-teambaas Toto Wolff, aan heeft getrokken voor een van haar topposities. Onlangs bleek dat de uitvoerend directeur van de F1, Peter Bayer, die ook de secretaris-generaal van de FIA ​​voor sport was, is vertrokken. Hij is vervangen door advocaat Shaila-Ann Rao - Wolff's voormalige advocaat en algemeen adviseur van het Mercedes-fabrieksteam.

Ferrari-baas Mattia Binotto zei dat hij het vertrek van Bayer betreurt, die volgens hem 'zeer transparant, eerlijk tussen teams en rationeel' was. "Ik denk dat er een nieuwe organisatie is binnen de FIA, dus het is aan de nieuwe president om zijn eigen team te bepalen en we respecteren de keuzes volledig."

Belangenverstrengeling

Toen hem echter werd gevraagd of hij zich zorgen maakt dat een persoon die zo dicht bij Mercedes en Wolff staat als vervanger is genoemd, gaf Binotto toe: "Ja, het is zeker een punt van zorg. Ik denk dat Shaila-Ann een geweldig persoon is met veel ervaring. Ze zal zeker in staat zijn om het werk te doen, daar ben ik vrij zeker van."

"Het is een zorg, maar het is alleen een zorg. Ik denk dat het aan hen is om ervoor te zorgen dat er helemaal geen belangenverstrengeling zal zijn, om zich correct te gedragen en het is aan de president om ervoor te zorgen. Uit het oogpunt van Ferrari is het wel zorgelijk. Maar ik ben er vrij zeker van dat ze door het gedrag, door de beslissingen, zullen bewijzen dat die zorgen ongegrond zijn."